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Karaman'da mesaj kavgasında kan aktı

KARAMAN'da Fatih T. (22), eşinin cep telefonuna mesaj atmasına tepki gösterdiği Mustafa T. tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor.

KARAMAN'da Fatih T., eşi A.T.'nin telefonuna Mustafa T. tarafından gönderilen mesajları gördü. Bunun üzerine Mustafa T.'yi arayıp, bir daha eşine mesaj atmaması için uyardı.

Telefonda tartışan ikili, Ahmet Yesevi Mahallesindeki bir sokakta buluştu. Fatih T. ve Mustafa T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mustafa T., bıçakla, Fatih T.'yi bacaklarından yaraladı. Kanlar içinde kalan Fatih T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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