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Uçurumdan yuvarlanan gazetecinin bulunması için drone kaldırıldı

- Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. Uçurumdan yuvarlanan Nişancı'nın yerinin tespit edilebilmesi için drone kaldırıldı.

Abdülkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı. 
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü. Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor. Nişancı’nın yerinin tespit edilebilmesi için drone kaldırıldı. 

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