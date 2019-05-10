GÜNCEL

Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

 Ramazanın ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmak isteyen İstanbullular, camiyi doldurdu.

Önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı.

İstanbullular, Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi

Okmeydanı'ndan 1 yaşındaki torunu Aras ile ile camiye gelen Fettah Kan, ''Bu caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ülkemize yakışan çok güzel bir cami. Hepimize hayırlı olsun.'' dedi.

Diyarbakır'dan gelen Yuvni Cengiz de,''Bu güzel camiyi bizlere kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Rabb'im yolunu açık etsin.'' şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!
Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu
Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu
Binali Yıldırım'dan sanatçılar ile ilgili açıklama
Binali Yıldırım'dan sanatçılar ile ilgili açıklama
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
"Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin tanıtım filmi
"Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin tanıtım filmi
Binali Yıldırım "Kaçak geçiş cezalarını düzeltiyoruz"
Binali Yıldırım "Kaçak geçiş cezalarını düzeltiyoruz"
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Bolu'da öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı
Bolu'da öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?