Önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı.

İstanbullular, Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi

Okmeydanı'ndan 1 yaşındaki torunu Aras ile ile camiye gelen Fettah Kan, ''Bu caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ülkemize yakışan çok güzel bir cami. Hepimize hayırlı olsun.'' dedi.

Diyarbakır'dan gelen Yuvni Cengiz de,''Bu güzel camiyi bizlere kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Rabb'im yolunu açık etsin.'' şeklinde konuştu.