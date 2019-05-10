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Bolu'da öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı

Bolu'da, Cumhuriyet İlkokulu'nda bir öğretmenin tahtaya kaldırdığı 4'üncü sınıf öğrencisinin kulağını çekip tokatlamasını bir öğrenci cep telefonuyla kaydetti.

Bolu Sümer Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y., 4'üncü sınıflara ders verdiği sırada bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. G.Y. akıllı tahtanın önünde kulağını çektiği öğrenciden sayıyı saymasını isteyerek, ?Vallahi döverimö diyerek çocuğa tokat attı. Bu anları ise sınıfta bulunan başka bir öğrenci cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencinin durumu ailesine bildirmesiyle, aile okula gelerek öğretmenden şikayetçi oldu. Görüntüler de kanıt olarak okul müdürüne sunuldu. Öğretmen görevine devam ederken, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

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