Binali Yıldırım "Kaçak geçiş cezalarını düzeltiyoruz"

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, İttifak devam ediyor. Bahçeli, İstanbul'da daha ziyade kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde ortak programlar gerçekleştireceğiz. Güzel bir sonuç elde ederiz inşallah.'' dedi.

''Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak''

Kaçak geçişlerle ilgili vatandaşların artık mağdur edilmeyeceğini belirten Yıldırım, ''15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili hayali cezalar olmuştu. Belediye ile konuştuk cezalar düzeltiliyor. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.'' dedi.

''Seçimin sonuçları etkileniyor''

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ''YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bine oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate alınca kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması ve seçim sayım sonuç tutanaklarının boş olması ve sağlıksız olması seçimin sonuçları etkileniyor.'' ifadelerini kullandı.