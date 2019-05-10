POLİTİKA

Binali Yıldırım "Kaçak geçiş cezalarını düzeltiyoruz"

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, ''15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili hayali cezalar olmuştu. Belediye ile konuştuk cezalar düzeltiliyor. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.'' dedi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, İttifak devam ediyor. Bahçeli, İstanbul'da daha ziyade kampanyasını sürdürecek. Biz de aynı şekilde ortak programlar gerçekleştireceğiz. Güzel bir sonuç elde ederiz inşallah.'' dedi.

''Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak''

Kaçak geçişlerle ilgili vatandaşların artık mağdur edilmeyeceğini belirten Yıldırım, ''15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçişlerle ilgili hayali cezalar olmuştu. Belediye ile konuştuk cezalar düzeltiliyor. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.'' dedi.

''Seçimin sonuçları etkileniyor''

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ''YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bine oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate alınca kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması ve seçim sayım sonuç tutanaklarının boş olması ve sağlıksız olması seçimin sonuçları etkileniyor.'' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
Yazsa roman olur! Ahdetti işten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!
Erman Toroğlu'ndan İmamoğlu'na destek isteyen Kozak'a sert eleştiri!
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Bolu'da kadın öğretmenin minik öğrencisini dövdüğü anlar kamerada
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bolu'da öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı
Bolu'da öğretmenin, öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı
Gökhan Özoğuz’dan her şey çok güzel olacak sürprizi konser videosu bomba
Gökhan Özoğuz’dan her şey çok güzel olacak sürprizi konser videosu bomba
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
İzmir iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Küçük kızın kapı makarasına sıkışan parmağını itfaiye çıkardı
Küçük kızın kapı makarasına sıkışan parmağını itfaiye çıkardı
Muhabirin canlı yayında kafasına top isabet etti!
Muhabirin canlı yayında kafasına top isabet etti!
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Malatya iftar vakti Diyanet imsakiyesi iftar ne zaman?
Rusya’da batık gemiye takılan tekne battı
Rusya’da batık gemiye takılan tekne battı
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?
Kütahya iftar vakti ne zaman Diyanet imsakiyesi kaç dakika kaldı?