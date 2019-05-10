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Muhabirin canlı yayında kafasına top isabet etti!

Korkunç olay İspanya'da yaşandı. Valencia-Arsenal yarı final maçı sırasında saha kenarından canlı yayına bağlanan muhabir kadının kafasına sertçe gelen bir top isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle mikrofonu düşürüp yere yığılan kadının yardımına Valecia'lı bir futbolcu koştu ama yetişemedi. Spor sunucusu Jake Humphrey videoyu takipçileriyle paylaştıktan sonra görüntüler viral haline geldi. Muhabirin sağlık durumuna ait herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

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