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Gökhan Özoğuz’dan her şey çok güzel olacak sürprizi konser videosu bomba

Seçim yorumlarıyla dikkat çeken Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konsere gelenlerle yaptıkları "Her şey güzel olacak" sloganı sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına uyarak 'Her şey çok güzel olacak' diye twit atan Gökhan Özoğuz, bu hareketi sebebiyle AK Partililer tarafından eleştirilmişti. 

Gökhan attığı twiti bu kez hayata geçirdi. Dün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde konser veren Gökhan Özoğuz, kalabalığa alkışlar eşliğinde "Her şey güzel olacak" diye slogan attırdı.

Gökhan instagram hesabından o anların videosunu paşlaştı ve yanına "Bu Gece Güneş vardı gökyüzünde" diye yazdı. 

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