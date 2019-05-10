Binali Yıldırım'dan sanatçılar ile ilgili açıklama

K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BinaliYıldırım, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve herkesin görüşünü ortaya koyabileceğini ama hakarete ve husumete dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine da çok fayda sağlamaz" şeklinde konuştu.