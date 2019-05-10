YEREL

Bartın'da tarihi anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın bulunduğu alanda defineciler, 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu açtı. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzol, tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için talimat verdiklerini söyledi.

BARTIN-Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına 1941 ile 1954 yılları arasında kayalara oyularak, yapılan heykel ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtı'nda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldı.

Kuşkayası Yol Anıtı'nın kaya oymalarının bittiği toprak zeminde 1,5 metre derinliğinde 2 kuyu kazan defineciler, yanlarında getirdikleri çuvalları da bıraktı.

Kuşkayası Yol Anıtı'nı görmeye gelen tatilciler, duruma tepki gösterdi.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, "Kuşkayası Yol Anıtı Roma döneminde yapılan Amasra için ülkemiz için önemli eserlerden biridir. Bizler de yol anıtının alt tarafında 2 kaçak kazı yapıldığını ihbar aldık. Jandarmamıza ve gerekli mercilere talimatımızı verdik. İnşallah bu tarihe zarar verenler bir an önce bulunur ve adalete teslim edilir. Bu durum bizleri de üzdü" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den F-35 ve S-400 açıklaması
ABD'den F-35 ve S-400 açıklaması
Devler Trabzonspor'un kapısında
Devler Trabzonspor'un kapısında
Bild'in S-400 iddiasına Altun'dan yalanlama
Bild'in S-400 iddiasına Altun'dan yalanlama
Galatasaray'da bir formaya üç aday Terim kimi seçecek?
Galatasaray'da bir formaya üç aday Terim kimi seçecek?
İmamoğlu'nun mazbatası yeniden verilecek
İmamoğlu'nun mazbatası yeniden verilecek
Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı
Galatasaray Babel'le ön protokol imzaladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzurum'da gölete giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
Erzurum'da gölete giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı!
Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı!
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Oruçluyken uykuda boşalmak orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Erdoğan: "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz"
Erdoğan: "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz"
Şanlıurfa’da kaza anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa’da kaza anı güvenlik kamerasında
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum maaşlara ne zaman yansır yeni bilgi
10 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
10 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?
Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ne zaman kaç soru çıkacak?