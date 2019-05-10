POLİTİKA

Erdoğan: "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

Temeli 6 yıl önce atılan ve 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği "Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi"nin resmi açılışı, cuma namazının ardından törenle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami ve külliyenin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

Külliyenin yanındaki arsaya inşa edilecek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin de buraya çok farklı bir boyut katacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Melih Gökçek'e teşekkür etti

"Bu eserin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçen, alın teri olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, önceki Başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna Beyefendi'ye özellikle teşekkür ediyorum. Toplu Konut İdaremize teşekkür ediyorum. Onların vizyonu ve gayretleri olmasaydı Ankara'mız böyle muazzam bir külliyeye kavuşamazdı. Tövbe suresindeki ilahi emre uyarak Allah'ın mescitlerini imar ve ihya eden tüm emek sahiplerinden Rabb'im razı olsun diyorum."

"Camiler inşa edildikleri şehirlere karakter kazandırır"

Camilerin birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, hüsnühat ve tezhipleriyle bulunduğu mekanla, ismiyle, medeniyetin farklı özelliklerini yansıttığını anlatan Erdoğan, birer mimari eser olan camilerin, inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandırdığına işaret etti.  

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