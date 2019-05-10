10 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

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10 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.

Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum

Binali Yıldırım, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine da çok fayda sağlamaz" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar

Öztrak, YSK'nın iptal ve yenileme kararı verdiği istanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak

Tunç Soyer, milli bayramlarda yasal olarak ulaşımı ücretsiz yapamadıklarını belirten"Sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceğiz" dedi.

MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 21-27 Haziran'da 80 ilden MHP'li hukukçuların İstanbul'da hazır bulunacağını açıkladı.

Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus medyası, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını; en az 70 göçmenin boğularak öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

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