10 Mayıs Türkiye Gündemi yeni
10 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada "Geçmişte olduğu gibi, bugün de cami merkezli hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.
Binali Yıldırım'dan sanatçılarla ilgili yorum
Binali Yıldırım, "Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir besi yok ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine da çok fayda sağlamaz" dedi.
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul seçimi ile ilgili son dakika açıklamalar
Öztrak, YSK'nın iptal ve yenileme kararı verdiği istanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul seçimleri misket oynamaya benzemez" ifadelerini kullandı.
Tunç Soyer bayramlarda ulaşım ücretine ilginç bir formül buldu 1 kuruş olacak
Tunç Soyer, milli bayramlarda yasal olarak ulaşımı ücretsiz yapamadıklarını belirten"Sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceğiz" dedi.
MHP İstanbul'a çıkarma yapacak! 80 ilden gelecekler
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 21-27 Haziran'da 80 ilden MHP'li hukukçuların İstanbul'da hazır bulunacağını açıkladı.
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü
Tunus medyası, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını; en az 70 göçmenin boğularak öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.