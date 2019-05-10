Erzurum'da gölete giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
ERZURUM'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13), boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
ERZURUM'da kayakla atlama kuleleri yanında bulunan suni gölete giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.
Olayı duyarak bölgeye gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu.
İki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.