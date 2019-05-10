Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybederek 3. kattan düşen kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.