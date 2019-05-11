İstanbullu Gelin'de Garip öldü mü? Tamer Levent ayrıldı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 84. son bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar, Nihal Yalçın ve Neslihan Yeldan'ın paylaştığı İstanbullu Gelin, 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 87. bölümüyle final yapacak.

GARİP'İN DUYGUSAL VEDASI!

Dizinin son bölümünde ise beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Evden kaçarak huzurevinde kalmaya başlayan Esma'nın izini çocukları ve Garip buldu. Esma yeniden ailenin arasına konağa geri döndü. Konakta Anneler Günü nedeniyle tüm aile biraraya geldi ve mutluluk dolu anlar yaşandı. Faruk ise Garip'i duygulandıran bir itirafta bulunarak, 'Biz sana ağabey diyelim, sen onu baba diye anla' dedi. Faruk'tan duyduğu sözler karşısında duygulanan Garip'in ise 'Artık ölsem de gam yemem' sözü dikkat çekti.

Konağın bahçesindeki partide herkesin eğlendiği anlarda Garip ise odalarına çıkarak yatağa uzandı. Garip gençliğini hatırladığı anlarda yatağında öldü. Usta oyuncu Tamer Levent ise İstanbullu Gelin'e veda etti.