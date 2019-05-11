DÜNYA

Putin hokey maçından sonra seyircileri selamlarken yere düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Gece Hokeyi Ligi oyuncuları ile birlikte gala maçına çıktı. Maç sonu seyircileri selamlayan Putin, yere düşerek karizmayı çizdirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha Gece Hokeyi Ligi (NHL) ile hokey maçına çıktı. Soçi'deki Bolşoy Arena'da devam eden maçta, Rus lidere ligin efsane oyuncuları eşlik etti.

HALIYI FARK ETMEYİNCE YERE KAPAKLANDI

Maç sonunda maçı izleyenleri selamlayan Rusya Devlet Başkanı, önündeki halıyı görmedi ve yere kapaklandı. Gece Hokeyi Ligi 2011'de Putin'in girişimiyle başlatılmıştı.Rus lider şubatta da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve onun oğlu ile hokey oynamıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz düğün salonu alkışlanacak hareket
CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz düğün salonu alkışlanacak hareket
Metiner, ey ezik 'İslamcı' kardeşim diye seslenip bombaladı!
Metiner, ey ezik 'İslamcı' kardeşim diye seslenip bombaladı!
Tefecilik yaptığı iddia edilen aileye operasyon
Tefecilik yaptığı iddia edilen aileye operasyon
Putin buz hokeyinde yere kapaklandı karizmayı fena çizdirdi
Putin buz hokeyinde yere kapaklandı karizmayı fena çizdirdi
Reyhanlı saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Reyhanlı saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Kraliçe 2. Elizabeth'den başörtülü karşılama İngilizler çok tepki gösterdi
Kraliçe 2. Elizabeth'den başörtülü karşılama İngilizler çok tepki gösterdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbullu Gelin'de Garip öldü mü? Tamer Levent ayrıldı mı?
İstanbullu Gelin'de Garip öldü mü? Tamer Levent ayrıldı mı?
Mustafa Karataş'ın 'dolar' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Mustafa Karataş'ın 'dolar' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı
Ankara'da kaynağı belirsiz koku esnafını tedirgin etti
Ankara'da kaynağı belirsiz koku esnafını tedirgin etti
Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu
Kapıyı açar açmaz yılan gözünden soktu
Kadın 62. bölüm fragmanı
Kadın 62. bölüm fragmanı
Avlu 42. bölüm fragmanı
Avlu 42. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı
Yasak Elma 45. bölüm fragmanı