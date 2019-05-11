Arjantin’de milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada

Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel medya, saldırganların rahat üsluplarına dikkat çekerek, bunun planlı bir saldırı olduğunun düşünüldüğünü yazdı.

2 silahlı saldırgan

Saldırı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Arjantin Ulusal Kongre binası yakınlarında meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Radikal Sivil Birlik (UCR) Partisi milletvekili Hector Olivares ve La Rioja eyaletinin devlet görevlisi Miguel Marcelo Yadon’un kaldırımda yürüdüğü sırada, park halindeki bir araçta bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı görülüyor.

Vekil ameliyata alındı

Çevredekilerin silah sesleri duymasının ardından polisi aramasıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yadon’un birçok kez vurulduğu ve ambulansta hayatını kaybettiği belirtilirken; 3 kez vurulan Olivares’in de ameliyata alındığı açıklandı.