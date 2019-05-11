DÜNYA

Rusya'da silahlı saldırıya uğrayan iş adamı canını zor kurtardı

Rusya'da bir iş adamı, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağından kurşunlanan iş adamı yaya olarak kaçmayı başardı.

Olay, Rusya'nın batı kesiminde Moskova Oblastı'ndaki Balaşiha şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, evinden çıkan iş adamına arkadan yaklaşan saldırganın peş peşe ateş ettiği görülüyor. İş adamına 7 kez ateş eden saldırgan onu kolu ve bacağından vuruyor. Bir an sendeleyen iş adamı ise aldığı kurşunlara rağmen yaya olarak bir ara sokağa doğru kaçıyor. Bir ara duraksayan ve iş adamının kaçışını izleyen saldırgan, önce geldiği yola doğru kaçıyor ardından silahını kontrol ettikten sonra iş adamının kaçtığı yöne koşuyor.

Rus polisi, saldırganın arandığını; yaralanan iş adamının tedavi altına alındığını duyurdu.

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