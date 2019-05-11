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Benimle Söyle yarışması Kanal D'de başlıyor! İşte jüri üyeleri

Kanal D ekranlarının yeni yarışması Benimle Söyle”, 11 Mayıs Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşuyor. 100 kişilik jüri üyesinin olduğu sıra dışı yarışma müzik tutkunlarını ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki, Benimle Söyle yarışmasının jüri üyeleri kimler?

Dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de “Benimle Söyle” adıyla Kanal D ekranında başlıyor.

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

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