GÜNCEL

Kırıkkale'ye şehit ateş düştü

TUNCELİ kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, şehit olan Başçavuş Ferdican Altunkaş?ın (30) Kırıkkale?deki baba ocağına şehit ateşi düştü.

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan Rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir ' denildi. 

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