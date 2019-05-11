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11 Mayıs Türkiye Gündemi

11 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul parti teşkilatında kritik toplantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul İl Başkanlığında seçim çalışmalarına ilişkin toplantı yapıldı.

Abdulhamit Gül'den YSK'nın İstanbul kararı çıkışı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" açıklaması yaptı.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak duyuru: AA'ya alternatif seçim sistemi kuracağız

Murat Yetkin'e konuşan Ekrem İmamoğlu, "Anadolu Ajansı'na alternatif seçim haber merkezi kuracağız" açıklaması yaptı.

Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a Hayri Kozak çağrısı aforoz etsin

Devlet Bahçeli, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın Ekrem İmamoğlu destek açıklamarına sert tepki göstererek, “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den "İmamoğlu'na destek" eleştirilerine yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığındaki toplantıda, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

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