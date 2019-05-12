Acun Ilıcalı'dan uyarı! Survivor Hikmet tüm kuralları ihlal edince...

Survivor Türkiye Yunanistan'ın altmış yedinci bölümünde dokunulmazlık oyununda Hikmet ve Yusuf karşı karşıya geldi. Hikmet kural ihlali yapınca Acun Ilıcalı, Hikmet'i uyardı.

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 67. bölümünde siyah ve beyaz takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununda Hikmet ve Yusuf karşı karşıya geldi. Hikmet, oyunda kural ihlali yaptı ve Acun Ilıcalı tarafından uyarıldı. İşte o anlar...