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Ali koç: ''Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer ''

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki hakem hatalarına tepki gösterirken ''Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer olsa gerek, kokuşmuş sistem değişmeli'' dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eren Akhisarspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Koç, "İnsan olduğu yerde hata olur ama hata var, hata var. Burada, hatadan öte bir durumdan bahsediyoruz." diye konuştu. Türk futbolu açısından sıkıntılı bir gün yaşandığını belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:"Türk futbolu açısından son derece üzücü, endişe verici aslında bununla beraber malumun ilanı. Ben gerek seçim sürecinde gerek seçildikten sonra her zaman bu sistemin temizlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum. Mütemadiyen sistemin kokuşmuş olduğunu, vasatlığın altında olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Bugün yaşananlara şaşırsam mı, üzülsem mi, gülsem mi bilemiyorum ama hakikaten yazık, çok yazık."

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