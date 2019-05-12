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Ersun Yanal: "Türk futboluna geçmiş olsun"

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, AKhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Soldado ve 30'uncu dakikada Dirar atarken, konuk Akhisarspor'un tek golü 45+3'üncü dakikada Barbosa'dan geldi. Fenerbahçe 42'nci dakikada Soldado ile bir de penaltı atışından faydalanamadı. Ege temsilcisi bu sonuçla ligin bitimine iki hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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