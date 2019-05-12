Ersun Yanal: Futbolumuz adına kapkara bir geceydi

Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından, konuşmasını iki başlık halinde yapacağını söyledi. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta tartışılan hakem hatalarına gönderme yapan Ersun Yanal, "Öncelikle Emre Akbaba, hepimizi üzen bir sakatlık yaşadı. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Futbolumuz adına da kapkara bir geceydi. Türk futboluna da geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının sözlerini detaylandırmasını istemesi üzerine Yanal, "Çok yazıp çizlenler var. Yorumları okudum. Yorumumu yaptım, geçmiş olsun. Artık tedavimi ederiz, nasıl olur bakacağız." diye cevap verdi. Ersun Yanal, Galatasaray'la Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları derbi maçtan sonra "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik." sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "O konuya bir kez daha irdelerseniz çok net anlaşılıyor. Hiçbir takım bizi ilgilendirmiyor. Biz hiçbir takımın buradan elini kolunu sallayarak puan alamayacağını söyledik. O takıma da vermedik. Ne olacağına o takımın maçları belirler."