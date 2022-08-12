Trabzonspor Hatayspor (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in ikinci hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Hatayaspor'u konuk ediyor. İlk haftayı bay olarak tamamlayan Hatayspor, geçtiğimiz yılın şampiyon ekibi Trabzonspor karşısına şans arayacak. Lig'e kazanarak başlayan Bordo-Mavililer ise taraftarı önünde haftayı 3 puan ile kapatmanın peşinde. Maça saatler kala futbol severler Trabzonspor Hatayspor maçının canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. İşte Trabzonspor Hatayspor maçı ile ilgili tüm bilgiler ve canlı anlatımı haberimizde.

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TRABZONSPOR HATAYASPOR CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 HATAYASPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Trabzonspor - Hatayspor muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, A.Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, K.Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Onur, Mehdi, Aabid, Saba, S.Louis, El Kaabi

Trabzonspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akyazı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

Trabzonspor'da son dakika

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, geçen hafta İstanbulspor karşısında kazanan kadroyu değiştirmesi beklenmiyor. Stoperde Dorukhan, Denswil’e göre bir adım önde. Orta saha kurgusu ise Siopis-Bakasetas- Abdülkadir şeklinde oluşabilir. Fırtına’da Hamsik’in yanı sıra Serkan, Hüseyin ve Peres’in sakatlıkları var.

Trabzonspor 4 maçtır yenilmedi

Akyazı’da en son geçtiğimiz sezonun 35. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, 2-2’lik beraberlikle şampiyonluğunu ilan etmiş ve maçın ardından onbinlerce kişi sahaya inmişti. Zemin ciddi hasar gördüğü için iç sahadaki Altay mücadelesi, Olimpiyat Stadı’nda oynanmıştı. Karadeniz ekibi, son 2 sezonda Hatayspor’la oynadığı 4 lig maçında yenilgi yüzü görmezken, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Zemin yenilendi

Şampiyonluk kutlamalarında büyük hasar alan zemin, sezonun bitmesiyle tamamen kaldırılmıştı. Akyazı’da zemin hibrit çim yapılırken, reklam panoları, kaleler ve zarar gören tüm yerler yenilendi. Her iki takım futbolcuları, bu akşam deyim yerindeyse halı gibi bir zeminde karşılaşacaklar.

Hatayspor'un açılış maçı

Ömer Erdoğan’ın ardından teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’yı getiren Hatayspor, ligin ilk haftasını BAY geçmişti. Güney ekibi, Akyazı’da siftahı yapacak. Hatay, Trabzonspor’dan kaleci Erce Kardeşler’in yanı sıra transferde Rayane Aabid ve Vranjes gibi önemli hamlelerde bulundu. El Kaabi, Saba ve Louis gibi yıldızlar da kadroda tutuldu.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)