BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler haftaya 19 puanla lider girerken bordo-mavililer ise 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sağlık durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius 

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha

ÖNCEKİ HABERLER
TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu! Yargıtay o suça ceza vermedi
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu! Yargıtay o suça ceza vermedi
Gri listedeki PKK'lı terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
Gri listedeki PKK'lı terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
Menzilci Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e savcıdan şok! Ünlüsün, eleştiriye katlanacaksın
Menzilci Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e savcıdan şok! Ünlüsün, eleştiriye katlanacaksın
Mevlid Kandili tebrik mesajları kısa resimli öz 2021 kandil mesajları
Mevlid Kandili tebrik mesajları kısa resimli öz 2021 kandil mesajları
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu
28 yaşında menopoza girdi; son yumurtasıyla anne oldu
Yozgat'ta baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Yozgat'ta baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Babaları 3. kez dolandırılmasın diye telefonu ve arabasına el koydular!
Babaları 3. kez dolandırılmasın diye telefonu ve arabasına el koydular!
Adana'da dehşet! Tartıştığı 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
Adana'da dehşet! Tartıştığı 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
Mevlid Kandili'nde çekilecek esmalar ve zikirler saat kaçta okunur?
Mevlid Kandili'nde çekilecek esmalar ve zikirler saat kaçta okunur?