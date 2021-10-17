Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler haftaya 19 puanla lider girerken bordo-mavililer ise 18 puanla 2. sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sağlık durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha