Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bordo-mavililer kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler ise takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor: 1 - 1 :Fenerbahçe

(İlk yarı sona erdi)

25' GOOOLL!!! Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anastasios Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olamayınca ağlarla buluşuyor.

23' KIRMIZI KART Fenerbahçe 10 kişi kalıyor! Kim Min-Jae, Djaniny'e ceza alanına girerken yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

3' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golü ile maçta öne geçiyor! Mesut Özil'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Diego Rossi altıpas önünde hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Yusuf), Gervinho, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia