Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Trabzonspor, kötü günler geçiren Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Adım adım zirveye yürüyen Fırtına, kazanırsa ezeli rakibiyle puanları eşitleyecek. Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe ise kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetleriyle zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

19' Dönen topu önünde bulan Dimitris Pelkas'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

1' Anthony Nwakaeme'nin ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Medical Park

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio Da Silva, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Mame Thiam

Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Fırtına, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Kanarya, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.