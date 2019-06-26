TOKİ Başkanı Bulut: "Son 16 yılda İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran'da dolduğunu, ödeme süresinin de 30 Haziran'da tamamlanacağını belirterek, "Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat bankamız hafta sonuna kadar açık olacak." dedi.

Bakan Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, "Yatay mimari ile yükselen Türkiye" sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız" dediğini hatırlatan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gecemizi gündüzümüze katarak il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla, yatay mimari esaslı, özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

- "İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu"