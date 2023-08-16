Tokat'ta kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Adem Sungur yönetimindeki otomobil, Zile-Turhal kara yolu ilçe girişi yakınlarında Ruhi Çeltekligil idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Zeynep Sungur hayatını kaybetti, sürücüler ile 1 yaşındaki Zehra Sungur yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zehra Sungur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zeynep Sungur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.