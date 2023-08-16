İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin pahalı olması tepki çekiyor

İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde normal ulaşım ücretinden çok daha yüksek meblağ alınması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 8 Ağustos'taki toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 zam yapılmasının ardından tam elektronik bilet ücreti 15 lira, metrobüs ücreti ise 22,25 lira oldu.

Toplu ulaşımda İstanbul Kart haricinde ödeme işlemini kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler, otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödemeye başladı.

Kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla ödenen ulaşım ücretinin normal ücretin iki katı, metrobüste ise iki katından da fazla olmasına tepki gösteren vatandaşlar, kartla yapılan ödemelerin normal ücret düzeyinde olmasını veya farkın 1-2 lirayı geçmemesini talep etti.

Öğrenci Ferhat Yoldaş, toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin teşvik edilmesi ve ücretin normal ücretle aynı olması gerektiğini kaydetti.

İstanbul'a çok sayıda turist geldiğini ifade eden Yoldaş, "Yabancı ve yerli turistlerin İstanbul Kart çıkartma gibi bir şeyleri olmaması gerekiyor. Kredi kartıyla ödemenin daha kolay olması gerekiyor. İstanbul Kart uygulamasını ben de kullanıyorum, güzel bir uygulama ama yeterli mi? Ödeme şansım olsa kredi kartıyla öderim ama çok maliyetli olduğu için ödemiyorum" diye konuştu.

"15 lira yerine 30 lira ödemek zorunda kaldım"

Özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Çetin de otobüse aldığı bir yolcunun İstanbul Kart'taki bakiyesi yeterli olmadığı için kredi kartıyla ödeme yaptığını ve 15 lira yerine 30 lira ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Kredi kartıyla ödemenin normal ücretle aynı veya 1-2 lira fazla olması gerektiğine işaret eden Çetin, "Kredi kartıyla ödeme, aşırı derecede pahalı, olmaması gereken bir uygulama" dedi.

Eyüp Yiğit ise kredi kartıyla ödeme uygulamasını ilk gördüğünde güzel bir uygulama olduğunu ve vatandaşlara kolaylık sağlanacağını düşündüğünü dile getirdi. İstanbul Kart'ın evde unutulması durumunda kartla ödeme yapılabileceğini anlatan Yiğit, toplu ulaşım zammından önce otobüste kredi kartı kullandığını ve çok pahalı bir ücretle yolculuk yaptığını anlattı.

"Bu kolaylık değil zorluk olur insanlara"

Normal ücret ile kredi kartı ücreti arasında çok fark olduğuna dikkati çeken Yiğit, uygulamayı bu yüzden çok gereksiz bulduğunu söyledi.

Yiğit, normal ücret ile kartla yapılan ücretin aynı olamayacağını ifade ederek, "Bir komisyon vereceksin ama ücret normal ücretin 2-3 katı olamaz. 1-2 lira fark verebilirsin. Çünkü herkes kredi kartıyla ödeme yapmıyor. İstisnai durumlarda kullanabilsin diye kolaylık sağlanmıştır ama bu kadar fark bir kolaylık değil zorluk olur insanlara. Kimse de kullanmaz bunu, bir sene sonra da kalkar uygulama." şeklinde konuştu.