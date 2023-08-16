Beşiktaş Milot Rashica'yı resmen açıkladı

Beşiktaş, Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Norwich City'ye 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek.

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Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada yeni Transfer Milot Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. " denildi.

Rashica Beşiktaş'ta 11 numaralı formayı terletecek.