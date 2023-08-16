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Şenol Güneş transferi duyurdu: "Bugün, yarın gelebilir"

Şenol Güneş transferi duyurdu: "Bugün, yarın gelebilir"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı, bugün yarın gelebilir." dedi.

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. 

Şenol Güneş, maç değerlendirmesinde "Sezona yeni başladık. Üç günde bir maç oynayacağız. Elimizdeki kadroyu oldukça zorlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir problem yok. Fiziksel değerler iyi görünüyor." dedi. 

Rashica transferi için Şenol Güneş'ten yönetime tebrik

Rashica transferi için sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör; "Rashica geçen sene iyi oynadı, başarılı oldu. Dışarıdan aldığımız bilgilere bakınca karakterli, iyi bir oyuncu. Bugün gelemeyecek, biraz yorgundu. Ama katılımı sağlanmış oldu, yönetimi tebrik ediyorum." dedi. 

Talisca gündemi hakkında açıklama

Talisca iddiaları hakkında Güneş; "Talisca ile ilgili söyledim, istekler ve gerçeklar arasındaki fark basitti. Gelinen noktaya baktığımızda, resmi bir teklif yok. Sadece sohbet içinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan transfer dememin sebebi buydu. Biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız ama bugüne kadar olumsuzdu. Gelmek isterse, uygun olursa değerlendirilir." dedi. 

Şenol Güneş transferi açıkladı

Zaynutdinov transferi için konuşan Beşiktşa teknik direktörü; "Zaynutdinov ile ilgili gelişmeyi bekliyoruz. Konuşuldu, anlaşıldı, bugün yarın gelebilir. Mavi kart avantajı var. Onun dışında bir Türk oyuncu da alabiliriz." sözlerini sarfetti.

Deniz Türüç için konuşan Şenol Güneş; "Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu. Zaten milli takıma da almıştım. Değişen bir şey yok. Şu anda transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Zannediyorum Başakşehir'in Umut Meraş'la ilgili bir talebi var. Umut'u bırakmayı düşünmüyorum ama gitmek isteyen oyuncu olursa o zaman değerlendiririz." açıklamasında bulundu. 

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