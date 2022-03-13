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THY’nin bugün planlanan 279 seferi iptal oldu

THY’nin bugün planlanan 279 seferi iptal oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki sefer iptali sayısı 279’a ulaştı.

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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Türk Hava Yolları’nın da çok sayıda seferi iptal oldu.

Bu kapsamda İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için daha önce toplam 163 olarak açıklanan 13 Mart (bugün) tarihli uçuş iptali sayısı 279’a ulaştı. Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “13 mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda kalkış ve varışlı toplam 279 seferimiz iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda 230 sefer iptali (143 dış hat,87 iç hat), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 49 sefer iptal (5 dış hat, 44 iç hat). Hava koşullarına göre iptal sayısının artması olasıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanındaki uçuş operasyonlarının kesintisiz şekilde devam etmesi için apron ve pist üzerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

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