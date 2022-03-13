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BUDO seferlerine kar engeli

BUDO seferlerine kar engeli

Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: ''saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)''.
(ABE-GD)

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