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THY, 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

Anadolu Ajansı
THY, 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlerin 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu isteneceğini, bu kişilerin valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağını duyurdu.

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THY'nin internet sitesinde yapılan duyuruda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bugünden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye’ye girişlere ilişkin alınan kararlara yer verildi.

Buna göre, Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdi.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Bunların dışındaki ülkelerden Türkiye'ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Kovid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak.

Türkiye içerisinde yapılacak uçuşlarda ise HES kodu uygulaması devam edecek.

THY
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