Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! 2 yaralı var

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.