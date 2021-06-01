BIST 1.431
DOLAR 8,52
EURO 10,45
ALTIN 520,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! 2 yaralı var

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı! 2 yaralı var

BAKIRKÖY Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafı iki kardeş, adliyenin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Abone ol

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçuyla ilgili davanın taraflarından Hasan P. ile Mustafa P. isimli iki kardeş, duruşma nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Duruşma sürerken adliye binasının karşısındaki otoparkta bekleyen kardeşler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzay Hepari Demet Akbağ olayı nedir aracına çarpmıştı
Belçika'da toplu taşıma şirketinin 'başörtüsü ayrımcılığına' mahkeme engeli
ABD'nin BAE açıklarında el koyduğu tankerdeki İran petrolünü sattığı ortaya çıktı
Yaz tatili ne zaman 2021 kaç gün kaldı MEB yeni duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 50 yaş üzeri aşılanmaya başlandı
Tecavüz ve intihar davasında avukattan skandal sözler! 'Kızını korumadın'
MEB, 6 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıklarını açıkladı
Son dakika Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Asli değeri yok
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer kurultay tarihini açıkladı
Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Kutlu Adalı cinayetine soruşturma
Yorumlar