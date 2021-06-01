İslam Memiş'ten bomba tavsiyeler! Altın almalı mı satmalı mı?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 522 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın zirvesini gören altın şimdilerde alınır mı? Yatırımcının kafası karışık. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu ve yeni 'zirve' için tarih verdi.

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Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 520,5 liradan tamamladı. Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 521,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını da 3.495 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,4 artışla 1.914 dolardan alıcı buluyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının 560 lirayı görebileceğini belirtti ve Haziran ayını işaret etti. İşte Memiş'in açıklamaları:

"560 lirayı görebilir"

Ben bu seviyelerden alımı sağlıklı görmüyorum. Tercihtir ama 400-450 seviyeler varken... Mayıs-Haziran'a dikkat çekmiştim ki bu aylarda yükseliş bekliyordum.

Bu zirve seviyeler değil. Haziran ayında 535 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 lira aralığına oturmak isteyen bir gram altın olabilir. Yıllık bazda da daha yüksek seviyeler görebileceğimizi tahmin ediyorum.

"Almam beklerim"

Bu kadar aşırı balon oluşması dolar tarafında da geçerli... Dolar tarafında köpük var geçen yıl ki hatayı yapmayın. Dolar ya da gram altın tarafında köpük oluştu dikkat edin. Ben agresif yükselişleri sağlıklı bulmuyorum. Bu nereye giderse gitsin gram altın 535 liraya kadar gitsin yine almam beklerim. Beklemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.