Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi bitti! Yeni teknik direktör kim? Ali Koç yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli genel kurul öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Koç, öncelikle teşekkür ettiği Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe devam etmeyeceğini açıklarken yeni hocayla ilgili de konuştu. Başkan Koç, pozisyonlarını söyleyerek 5 yeni oyuncu transfer edileceğini belirtti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılacak seçimli genel kurul öncesinde FBTV'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Emre Belözoğlu'na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bu kulübe çok daha büyük katkılar yapmaya devam edecektir." diyen Başkanı Ali Koç, yola yabancı bir hocayla devam edeceklerini duyurdu.

Israrlara rağmen yeni hoca hakkında bir isim vermeyen Ali Koç, Alman ve Portekiz ekolü ile ilgilendiklerini söyledi. Peki, Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni hoca ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı ve Ali Koç'un açıklamaları...

Teknik direktör sorusu

Hoca konusunda hedeflediğimiz kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça pek çok şey etkileniyor. Biz de isterdik tek bir hoca ile olmak ama olmadı. Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum.

Kendisinden ne istediysek (Emre) elinden gelenin en iyisini yoğun mesailer harcayarak yaptı. Söz konusu Fenerbahçe olunca elini taşın altına koydu. Beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi."

"Süreç yönetimi açısından, temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen belki gelmesi mümkün olmayan oyunların gelmesini sağlaması açısından, pek çok konuda büyük katkılar getirdi. 7 ay sonra kendisini sportif direktör-teknik direktör olarak buldu. Bu riski alma mecburiyeti yoktu. Bir saniye bile düşünmedi.

O geldikten sonra 10 maçlık periyotta sahada gördüğümüz futbol bizleri Fenerbahçe'nin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Elinden geleni yaptı."

Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi?: İleriye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre 3 alternatifimiz var. Birisi Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı bir teknik direktörün altında tecrübe kazanması. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Bizim düşüncemiz, bana göre 5-10 sene sonra Türkiye'nin açık ara en iyi hocası Emre Belözoğlu olacak. Biliyorsunuz belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe'de olunca hep bir baskı var. Dolayısıyla Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre düşünmek istedi, sıcak baktığını söyleyemem. Emre Belözoğlu'na verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bu kulübe çok daha büyük katkılar yapmaya devam edecektir.

Yeni hoca kim, ne zaman açıklanacak? Teknik direktör en geç kampta olması lazım. Planlamayı da teknik direktör yapacağı için ne kadar erken, o kadar bizim avantajımıza. Şimdiden harekete geçmek zorundayız. Benim arzum yarın gerçekleşmesi... Tahminim, Haziran'ın 3. haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından, gençler açısından nasıl bir hocanın olmasını istediğimizi belirlediğimiz bir liste çıkardık. Tabii bundan sonra paramız yetecek mi? Hocanın maaşına paramız yetti, istediklerine paramız yetecek mi? İşin finansal konusu var. Hoca tercihimiz, arzumuz, odaklandığımız nokta daha çok Portekiz, Almanya ekolü. Yönetim kurulunun zayıf olduğuna inanmıyorum. Bunlar da Ali Koç'u vurma araçlarından bir tanesi. Yorulmuş arkadaşlarımız var, katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız var. Mali anlamda borçlar azalmadı dediniz ama aslında mali anlamda borçlar azaldı. Elbette istediğimiz oranda değil. Ancak Fenerbahçe önünü görebilir hale geldi.

5 yeni oyuncu transferi

Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek, ya da bir sol bek transferi yapacağız. Bizim şansımıza yabancı oyuncular yurt dışında iyi işler yapıyorlar. Burada yapamadıklarını yapıyorlar. Bizim yine 15 milyon euroluk bir satışımız olabilir. Şampiyonluk kadrosu şu an elimizde... Elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımızda... Fenerbahçe arka arkaya şampiyon olabilecek bir kadro oluşturacağız. 1-2 şampiyonluğu arka arkaya getirecek yapılanmamız hazır.

Ali Koç'un diğer açıklamaları şöyle...

Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

-İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

Nasıl olur da 5 kulüp menajerlik ödemesi yapmış?

Fenerbahçe'de isen pek çok konularla uğraşman gerek. Öbür kulüplerin yönetim kurullarıyla ilgili hiç kimse konuşmuyor. Fenerbahçe'de iseniz taaruza, eleştiriye, iftiraya ve imaya açıksınız. Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları reddediyorum. Süper Lig kulüpleri arasında en şeffaf, eleştiriye en açık kulüplerden biriyiz. Biz kendimize güveniyoruz, bizim özgüvenimiz yüksek. Samimi her türlü eleştiriye tamamen açığım. Bizim kompleksimiz yok. Biz insanız, hata da yapıyoruz. Önemli olan bunlardan ders alarak tekrarlamamak.

Biz transfer bilgilerini, SPK'nın bize emrettiği tüm sınırlar içinde açıklıyoruz. Çıkıp açıklamıyor diyorlar. 20-21 sezonunun TFF'ye açıklanan datalarına bir bakın, inceleyin. Deyin ki, 'Nasıl olur da Süper Lig'de 20-21 sezonunda 5 kulüp menajerlik ödemesi yapmış?

Galatasaray derbisinde 'küfür' iddiası

30 bin mail gelmiş halkla ilişkilere. Bunun bir kısmı küfür, talep, bilet... 30 bin mailin %73'üne dönüş sağlamışız. Bazı kişiler birden fazla da mail atmış olabilir. Çağrı merkezimize 100 bin adet çağrı gelmiş, %82'sini cevaplamışız.

Derbi günü herkes konuştu. Şu kadar adam alınmış, şunlar girmiş. Bir kere cevap verelim dedik, sonra Fenerbahçe ortamı geriyor oldu. Bir derbi sonrası 1 hafta olay yapıldı. Yok ben şöyle yapmışım, küfür etmişim şu kadar adam alınmış. Biz 8 gün ağzımızı açmadık. Sonra cevap verdik, 'Fenerbahçe ortamı geriyor'. 1 kişi sormuş mu, araştırmış mı Emniyet Müdürü'ne, ben küfür etmiş miyim? Fenerbahçe güvenlik kameralarında girişler gösterildi size. Bu küfür etti diyen iddia sahibine yazıp, 'Görüntüler burada' dediniz mi? Ama Fenerbahçe ortamı geriyor.

Saygı görmek istiyorsanız, saygı duyacaksınız. Bugün Anadolu kulüpleri ilişkilerimiz tarihte olmadığı kadar iyidir. Söylemler bir yere kadar, bu işin bir de eylem tarafı var. 3 senede Fenerbahçe, Erzurum deplasmanı dışında hiç sıkıntı yaşamamıştır.

"Ben belki de 2 hafta sonra yokum"

Yurt dışındaki rahatlık, esneklik burada yok. Buradaki model yok. Ben şirketimde bu kadar rahat olmak zorunda değilim ama burada 30 kere düşünmemiz lazım. Biz hancıyız. Ben belki de 2 hafta sonra yokum. Başka bir aday çıkmış. Attığınız her adamı 30 kere düşünmeniz lazım. Biz üç hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut. Diğerleri geçiciydi. Öyle bir yazıyor ki insanlar.

Hayal ettiğimiz Fenerbahçe doğal olarak futbol olarak algılanıyor. Orada net bir şekilde sınıfta kaldık. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe, sadece futbol şampiyonluğuyla ölçülen bir Fenerbahçe değildi. Futbolda hiç tahmin etmediğimiz şekilde, attığımız adımlar sonuç vermedi. Aksini savunmak yanlış olur. Bu seneki şampiyonluk... Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Bizim 14-15 puanımız gitti ama biz o yapılanlara rağmen şampiyonluk şansımızı buraya getirdik.