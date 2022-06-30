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TFF'den flaş kararlar kritik toplantı sonrası duyuruldu: Rezerv Lig kurulacak, yasak kaldırılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TFF'den flaş kararlar kritik toplantı sonrası duyuruldu: Rezerv Lig kurulacak, yasak kaldırılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezonda Rezerv Lig'in kurulacağını ve deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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TFF Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da yaptığı toplantı sonrası yeni kararlar alındı. Toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:

"1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.
Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.
2. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir."

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