BIST 10.915
DOLAR 42,44
EURO 49,20
ALTIN 5.685,03
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı. Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Abone ol

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı için kesin kararını verdi.

45 GÜNLÜK CEZA ONANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğuyla onandı. Yapılan açıklamada, "Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın PFDK'nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Evren Eren Elmalı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Bu ceza doğrultusunda milli sol bek Eren Elmalı, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı! Kesin ölüm sebebi belli oldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu
Iraklı Kürt genç Rus eş ve ev vaadiyle yola çıktı kendini cephede buldu
Japon deprem uzmanı 1.5 milyon nüfuslu ilimizi uyardı: Asıl risk orada!
Japon deprem uzmanı 1.5 milyon nüfuslu ilimizi uyardı: Asıl risk orada!
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: 7 maddede kararlar açıklandı
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: 7 maddede kararlar açıklandı
Gazze’de ölüm sayısı 100 bini aştı
Gazze’de ölüm sayısı 100 bini aştı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Cemil Tugay 'İzmir pırıl pırıl' dedi, sosyal medya çalkalandı
Eski takım arkadaşlarından Edin Visca’ya moral ziyaretleri
Eski takım arkadaşlarından Edin Visca’ya moral ziyaretleri
Binlerce mahkumu ilgilendiriyor! 11. yargı paketi Meclis'e sunuluyor
Binlerce mahkumu ilgilendiriyor! 11. yargı paketi Meclis'e sunuluyor
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi ne kadar oldu?
AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'daki savaşın durması için Rus ordusunun kısıtlanması gerektiğini belirtti
AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'daki savaşın durması için Rus ordusunun kısıtlanması gerektiğini belirtti
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere yanıt
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere yanıt