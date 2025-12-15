BIST 11.456
Tedesco'dan galibiyet sonrası açıklama: Bizler de insanız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u Kadıköy’de 4-0 mağlup ederken, teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Kadıköy'de 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DOMENICO TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Bugün de 4 gol attık ve gol yemedik. İlk yarıda da çok iyiydik. Çok mutluyum."

"Bizler de insanız. Sezon zor ve uzun. Takım harika bir şekilde haftalardır yüksek seviyede antrenman yapıyor. Bu sebeple 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düşmemizi kabul edebilirim."

