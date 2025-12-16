Süper Lig'de 16'ncı hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu...

BIST 11.456
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Oynanan maçlar sonrası ligin üst ve alt sıralarındaki heyecan ise son hızıyla devam ediyor. İşte 16. hafta sonrası oluşan puan durumu...

Trendyol Süper Lig’in 16. haftası, Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi ile sona erdi.

Sarı lacivertli ekip, rakibini 4-0 gibi bir skorla mağlup ederek zirve yarışından kopmadı. 

İşte 16. hafta sonrası oluşan puan durumu...

18- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: 9

