Fenerbahçe, Konyaspor'u 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederken, son dönemlerde performansı dikkat çeken Anderson Talisca, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Trendyol Süper Lig'de 16'ncı haftanın kapanış maçı Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, Domenico Tedesco'nun öğrencileriydi.

Sarı-Lacivertli takım ilk yarının 28'inci dakikasında Anderson Talisca'nın kaydettiği penaltı golüyle perdeyi açtı.

Bu golden sadece 2 dakika sonra Mert Müldür ile durum 2-0 olurken, 38'de sahneye çıkan Talisca skoru 3-0'a getirdi.

Fenerbahçe adına maçın son dakikalarında sahneye çıkan Asensio, skoru 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmazken, Fenerbahçe'nin yıldızlarından Archie Brown ve Jhon Duran sakatlanarak yerlerini Levent Mercan ve Sebastian Szymanski'ye bıraktı.

Böylece Fenerbahçe 33 olan puanını 36'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. 39 puanlı Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyorlar. Diğer taraftan Konyaspor ise, 16 puanla 12. sırada kaldı.

Fenerbahçe önümüzdeki hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe 4- 0 Konyaspor

90'Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe 4-0'lık galibiyetle hanesine 3 puan yazdırdı.

90'Maçın sonuna üç dakika ilave süre eklendi.

87'GOL! Fenerbahçe'nin organize atağında ceza sahasında topla buluşan Marco Asensio klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-Lacivertliler 4-0 önde.

62'Konyaspor'un Bardhi ile kullandığı serbest vuruşta top, baraja takıldı.

58'Konyaspor'un Bardhi ile kullandığı serbest vuruşu direk dibinde kaleci Ederson kornere çıkardı.

46'Karşılaşmada ikinci yarıya Konyaspor başladı.

Fenerbahçe soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gidiyor.

45'Marco Asensio'nun ortası direkten döndü. Bu pozisyonun ardından karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45'Fenerbahçe sağ kanattan faul kazandı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave süre eklendi.

45'Kerem Aktürkoğlu rakip savunmadan daha hızlı davranıp topu kazandı. Kaleci Bahadır'ı da geçip topu boş ağlara göndermek istedi. Ancak Uğurcan topu çizgiden çıkaran isim oldu.

44'İnanılmaz! Fenerbahçe'nin organize atağında kaleci Bahadır, önce Asensio sonra Fred'in şutlarını çıkararak 4. gole izin vermedi.

37'GOL! Anderson Talisca, Konyaspor ceza sahasının sağ köşesinden topu soluna çekip kaleye sert bir plase şut yolladı. Kaleci Bahadır çaresiz kalırken, Fenerbahçe 3-0 öne geçti.

30'GOL! Mert Müldür'ün sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut, Konyaspor savunmasına çarparak havalandı. Kaleci Bahadır ileride yakalanınca meşin yuvarlağı filelere gitmiş oldu. Fenerbahçe 2-0 önde.

27'Talisca beyaz noktadan hata yapmadı. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

26'Hakem Ozan Ergün beyaz noktayı gösterdi.

26'Hakem Ozan Ergün pozisyonu izlemek için şu an monitör başında.

25'Pozisyon inceleniyor. Hakem Ozan Ergün VAR odasıyla iletişim halinde.

Pozisyon25'Jhon Duran ceza sahasında yere düştü. Hakem kale vuruşu kullanılmasını istedi.

7'Talisca mutlak golü kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasına giren Talisca, müsait pozisyonda kaleci Bahadır'ı aşamadı.

6'Jhon Duran rakip ceza sahasına kale vuruşu öncesinde girince hakem Ozan Ergün tekrar kullanılmasını istedi.

3'Fenerbahçe'nin hücumunda Asensio'nun ara pası Jhon Duran'ın iki adım önünde kaldı.

1'Karşılaşmada ilk yarı başladı.

Fenerbahçe - Konyaspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut