Altyapı çalışmasında göçük! 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Avcılar’da İSKİ ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Avcılar'da İSKİ'nin çalışması sırasında yolun kısmen çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında yolda kısmen çökme meydana geldi.

Bu sırada, çalışma yapan işçilerden Erkan Yavuz göçük altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Yavuz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce yoldaki göçüğün bulunduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

