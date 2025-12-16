BIST 11.456
Bursa'da eğlence mekanı çıkışında silahlı kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, silahla B.K'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi M.S. ise gözaltına alındı.

