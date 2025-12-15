BIST 11.456
TFF'den 'VAR' kararı! Resmen açıklandı...

TFF'den 'VAR' kararı! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu kararıyla Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolü’ne uygun şekilde çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin kullanılacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulunun Türkiye Kupası statüsünde değişiklik gerçekleştirdiği bildirildi.

TFF RESMEN DUYURDU

Açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." denildi.

