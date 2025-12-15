TFF'den 'VAR' kararı! Resmen açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu kararıyla Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve VAR Protokolü’ne uygun şekilde çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin kullanılacağı bildirildi.

TFF RESMEN DUYURDU

Açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." denildi.