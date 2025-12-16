BIST 11.456
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Moralim bozuk

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 ile geçti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımı değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, endişesini dile getirdi. Kütahyalı, "Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikasından moralim bozuk. Fenerbahçe ilk 45 dakikada oynadığı futbolla şampiyon olabilir" dedi.

Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller; 28 ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada ise Marco Asensio'dan geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, dün oynanan derbide Trabzonspor'un Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmasıyla, Konyaspor karşısında galip gelerek bordo-mavilileri bir sıra geriye itti ve yeniden ikincilik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmayı Beyaz TV'deki Derin Futbol'da değerlendiren Rasim Ozan Kütahyalı, şunları kaydetti: 

"Okan Buruk, takımda kalmayabilir"

"Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikasından moralim bozuk. Fenerbahçe ilk 45 dakikada oynadığı futbolla şampiyon olabilir. İlk yarıdan gördüm ki mayısın sonuna kadar devam edecek bir şampiyonluk mücadelesi olacak.

Hele 4. şampiyonluk gelmesin Okan Buruk'a teşekkür ederek göndermek durumundayız. Ama Okan Buruk şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olursa bile takımda kalmayabilir."

