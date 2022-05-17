TDP Genel Başkanı Sarıgül'den DSP ile ittifaka yeşil ışık

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı makamında ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin iki ittifaka mahkum olmadığını belirterek, "Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıgül, yaptıkları görüşmelerin demokrasinin Türkiye'de kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısında son derece önemli olduğunu söyledi. DSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirten Sarıgül, iki parti arasındaki ittifakın gündemde olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Bu iş birliği ve güç birliği inşallah Türkiye'miz ile ilgili çok önemli kararlar alınmasında etkili olacaktır. Sayın Önder Aksakal Genel Başkanımız ve Demokratik Sol Parti ile Türkiye Değişim Partisinin kuracağı masada işçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, EYT'lilerimiz, görev verilmeyen öğretmenler olacak. Kuryeler olacak, garsonlar olacak. Bizim kuracağımız masada kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl olacak gibi şahsi ve bireysel konular değil, inşallah toplumsal ve sosyal konuları konuşmaya devam edeceğiz"

DSP Genel Başkanı Aksakal da Sarıgül'ü partilerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksakal, ziyarette iki parti arasında ilerleyen sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.