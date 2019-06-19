Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

ABD Donanması 5. Filosundan Komutan Sean Kido, saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla 'çarpıcı bir benzerlik taşıdığını' ileri sürdü.

ABD Deniz Kuvvetlerinden patlayıcı uzmanı bir komutan, geçen hafta Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki tankerden Japonlara ait olanına yönelik kullanılan yapışkan mayının İran'a ait mayınlarla 'çarpıcı bir benzerlik taşıdığını' ileri sürdü.

ABD Donanması 5. Filosundan patlayıcı uzmanı komutan Sean Kido, ABD Donanmasının 5. Filo Üssünde basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla benzerlik gösterdiğini söyledi.

'Kokuka Courageous' isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yöneticisinin, saldırı öncesi mürettebatın 'uçan cisimler' gördüğünü ileri sürdüğüne ilişkin iddialarının aksine, Kido, bu tankere verilen hasarın 'gemiye çarpan yabancı bir uçan cisimle' tutarlı olmadığını iddia etti.

Kido, "Kullanılan yapışkan mayın, İran askeri geçitlerinde sergilenen mayınlarla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor" dedi.

Donanma müfettişlerinin, saldırıdan sonra geminin bir tarafından bir el izi ve parmak izleri aldıklarını sözlerine ekleyen Kido'nun açıklaması sırasında basına, yetkililerin gemiden kanıt niteliğinde topladığı enkaz parçaları gösterildi.